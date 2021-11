Taffy Hügel låter sig intervjuas efter 16 år!

Slynglar har än en gång äran att kunna publicera en exklusiv intervju med Taffy Hügel.

Taffy är ju Slynglars ursprungliga skyddshelgon, eller som hon själv kallar det, beskyddare. Allting började ju med hennes uppväxt i Villa Hügel i Trier, alla kulturaftonar hon anordnade med musik, poesi och konst. Att hon var arvtagare till sin fars förmögenhet efter hans tvättmedelsimperium möjliggjorde hennes liv. Taffy flyttade sedan under dramatiska omständigheter till Sverige 2004. Vi har inte kunnat nå henne under de senaste 16 åren. All kommunikation med omvärlden har hon avböjt vänligt men bestämt. Men nu plötsligt går Taffy med på att ses över en kop p te på sitt favoritcafé. Jag får reda på att orsaken till hennes eremitliv är att hon studerat matematik och filosofi. Taffy har, inspirerad av den filosofi hon läst, bl a Ludwig Wittgensteins liv och Peter Singers idé om effektiv altruism, donerat bort hela sin förmögenhet. Så hur försörjer sig nu Taffy? Jo som lärare. Hon arbetar nu på en hemlig skola.

-Men Taffy hur kan en skola vara hemlig?

-Det beror på att våra elever vill ha total diskretion, samt även deras föräldrar. Det kan bero på hemlig identitet eller att föräldrarna är extremt rika eller kända. De vill helt enkelt inte bli störda.

-Ok, men varför väljer du att arbeta med så privilegierade människor? Jag trodde att du ville lämna den typ av liv och närma dig det vardagliga, vanliga livet?

-Jo jag ville det men jag insåg att jag här verkligen har en chans att påverka framtidens makthavare med radikala etiska teorier och insikter i metafysiken.

-Ja ok, det låter begripligt. Men hur ser du på framtiden, vad vill du åstadkomma?

-Ja mitt kommande projekt är att starta Världspartiet, en idé jag haft länge.

-Berätta mer.

-Ja det är en idé som till exempel den svenska filosofen Torbjörn Tännsjö skrivit en bok om, idén om en världsstat. Men han tror inte det är bra att starta ett nytt parti. men jag tror att det behövs. Jag har ju mycket kontakter runt om i världen. Vi tänker oss att vi skall starta partiet i 20 länder till att börja med,

-Ok, vad har ni för politisk ideologi?

-Snarast socialliberal kan man säga, inte radikal åt något håll, mer än själva grundidén med en demokratisk världsstat.

-Men hur bemöter du kritiken mot denna idé? Som att en världsstat kunde tas över av en dålig odemokratisk ledare?

-Ja den kritiken är fullt befogad. Därför behövs det ett system som garanterar att ledaren kan avsättas under vissa omständligheter. Dessutom menar Tännsjö att ett tillräckligt stort politiskt system gör det allt svårare för en dålig ledare att missbruka sin makt.

-Nja se på USA med Donald Trump? Han lyckades ju missbruka sin världsmakt ganska mycket?

-Jo men nu är han i alla fall inte på sin plats längre. Om man sätter detta hot mot hotet från miljöförstörelsen, koldioxideffekten och växande militära spänningar mellan världens supermakter så framstår ändå en världsstat som det minst dåliga alternativet. Den skulle kunna åtgärda så många globala problem så pass effektivt. Tänk bara på de ekonomiska klyftorna i världen. Som nationalekonomen Tomas Piketty skriver i sin senaste bok, så skulle en liten marginalskatt för de allra rikaste i världen kunna omfördela så mycket pengar att det på nytt skulle kunna gå att arbeta sig till välstånd för så många fler människor i världen. Inte som idag då de flesta rika varit tvungna att ärva sina förmögenheter.

-Ok det låter vettigt, men hur skall denna världsstats makt fördelas, är den en medborgare en röst? Då blir ju Kina och Indien dominerande?

-Jo jag vet, kanske man får utgå från ett annat upplägg, som fördelar makten lite mer i linje med hur utvecklade länder är demokratiskt.

-Ok, tror du inte det kan vara svårt att få med ickedemokratiska länder i ett sådant projekt?

-Jo absolut, men vi måste ha visioner, vi måste sätta upp konkreta positiva mål att sträva efter, annars handlar allting bara om vardagens rutiner och annat nonsens.

-Men var det inte det vardagliga du sökte när du donerade din förmögenhet?

-Jo men det var inte den tanklösa vardagen. Det var den besjälade vardagen jag sökte och fortfarande söker.

-Tack för att vi fick prata med dig Taffy, hoppas vi ses igen snart, jag är verkligen intresserad av ditt projekt, även om jag tror du kanske kunde se det projektet mer som ett konstprojekt än en partipolitisk vision?

-Konstprojekt? Ja det ena kanske inte utesluter det andra alla gånger? Nu skall jag cykla hem till min villa och förbereda några prov i matematik och filosofi. Vi hörs!

Intervjuare: Albin Axén