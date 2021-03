✒ Utan känsla

Är det bara en frusen grimas

Nästan en svordom

Utan känsla

Är det bara kropp

Utan själ

Utan känsla

Är det en film

Utan berättad visdom om livet

Utan känsla

Är det en papperskopia

Av tredimensionellt

Utan känsla

Är det en ”fake it

Till you make it, baby!”

Utan känsla

Är det inte jag

Inte du

Och jag

Jag är bara känsla

25/2-21