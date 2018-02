Goda rollprestationer – men varför bara en discokula?

Angels in America, del 1

Du har kanske liksom jag befunnit dig i den pinsamma situationen att vid en middagsbjudning inte hänga med i kulturella diskussioner. De gånger dramat Angels in America kommer på tal knyter det sig i magen på mig, när den släpptes som teveserie på HBO 2003 blev den hajpad till skyarna men jag valde att lägga tiden på annat än att se den.

Dramaten sätter nu upp föreställningen som utspelar sig i USA under 1980-talet när hiv-epidemin brutit ut. Vi möter hiv-smittade Prior och Roy som brottas med samhällsnormer och identitet samt relationer till närstående, läkare och arbetskollegor. Ronald Reagan är president och det blir en inre konflikt hos mormonen och Reagan-anhängaren Joe som till det yttersta inte vill bekänna sin sexuella läggning.

Utöver synen på homosexualitet presenteras en samhällsskildring av ett högerstyrt USA, rasism och religionstillhörighet. Lotta Tejle gör en fantastisk rolltolkning av rabbinen som nekar homosexuelle Louis själavårdande samtal, briljant spelad av David Arnesen.

Det är svårt att inte föra tankarna till Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar vilken ger en liknande skildring men under 1980-talets Sverige. I Gardells verk är relationsdramat djupare vilket skapar ett starkare band till mottagaren jämfört med Angels in America. Idag minskar antalet nyinfekterade med hiv, men frågan hur hiv-smittade bemöts är fortfarande aktuellt.

Förutom skådespelare består ensemblen av ett flertal statister som mellan scenerna dansande får en att längta till nattklubben Patricias dansgolv. Kostymen är träffande men rekvisitan är inte glammig nog att lyfta rummet. Discokulan, strasset och paljetterna hade med fördel kunnat dubblerats.

Trots avsaknaden av tjocka lager glitter och glamour är Angels in America sevärd tack vare goda rollprestationer och att den med glimten i ögat väcker skratt när det är som tyngst.

Ta chansen att briljera vid nästa middagsbjudning och starta samtalet med en reflektion av uppsättningen Angels in America. Låt det knyta sig i magen på de andra, alla vet att Dramaten smäller högre än HBO.

Recensent

Mariam Gorji

Pressfoto

Jenny Baumgartner.

Scen

Dramaten, Elverket

Översättning

Nils Gredeby

Regi

Farnaz Arbabi

Kostym

Lena Lindgren

Scenografi

Jenny Kronberg

Koreograf

Sofia Södergård

Medverkande

David Arnesen

Razmus Nyström

Thérèse Brunnander

Christoffer Svensson

Lotta Tejle

Christopher Lehmann

Maral Nasiri

Staffan Göthe

Samt ett flertal dansanta statister